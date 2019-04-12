«Одна из девочек сказала, что мы как лохушки одеваемся в китайский ширпотреб»

Школьный учитель Людмила Семёнова после выступления Сооронбая Жээнбекова в парламенте сказала, что ее вполне устроила бы зарплата в 30 тысяч сомов

Сооронбай Жээнбеков пообещал, что учителям страны повысят заработную плату до начала учебного года. Обещание президента прозвучало во время сегодняшнего выступления перед депутатами Жогорку Кенеша. По словам главы государства, чтобы обеспечить обновление сферы образования и здравоохранения, необходимо укрепить социальное положение граждан. Новость приятная, но, как сказала в интервью Vesti.kg педагог одной из бишкекских школ Людмила Семёнова, было бы неплохо и денег добавить.

-После прошлого раза, когда нам обещали поднять зарплату, система начисления стала такой запутанной, что мы даже не ощущаем, было ли это повышение, - призналась она. - У меня зарплата 15 тысяч сомов, хотя я педагог с 35-летним стажем. К примеру, сейчас я параллельно заменяю другого преподавателя, но мне за это не платят, хотя нагрузка повышенная.

В то же время педагог сказала, что заоблачных сумм они не просят. По мнению Людмилы Семёновой, зарплаты в 30 тысяч сомов лично для неё вполне достаточно. Деньги нужны хотя бы для того, чтобы выглядеть пристойно.

-Недавно ко мне пришла моя коллега и, почти плача, рассказала, что услышала, как ученики обсуждали учителей, - поделилась женщина. - Одна из девочек сказала, что мы как лохушки одеваемся в китайский ширпотреб. Понятно, что знания важны, но как мы можем говорить о гордом звании педагога, когда в глазах учеников выглядим, как второсортные люди?

Как сказал в своём выступлении президент Сооронбай Жээнбеков, сейчас правительство ведёт расчёты, чтобы повысить зарплату учителям. То, что свести дебит с кредитом нужно, однозначно, ведь нужно понять, где взять эти средства. Дефицит государственного бюджета на 2019 год по прогнозам финансистов составит почти 10 миллиардов сомов.

vesti.kg