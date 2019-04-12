Митинг сторонников Омурбека Бабанова в Бишкеке может не состояться

Митинг сторонников экс-депутата Омурбека Бабанова, назначенный на 13 апреля, может не состояться.

Секретариат партии «Республика» получил сегодня извещение Первомайского районного суда об ограничении проведения мирных собраний. Завтра состоится заседание, на котором будет принято решение: позволить ли республиканцам встретить на Старой площади Омурбека Бабанова или отказать.



Отметим, уведомление в мэрию столицы было отправлено организаторами акции накануне.

Напомним, в отношении Омурбека Бабанова Генпрокуратура возбудила два уголовных дела. Ему инкриминируют публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды. Он также обвиняется в попытке насильственного захвата власти.

После президентских выборов — 2017, на которых Омурбек Бабанов пришел к финишу вторым, он покинул Кыргызстан. Сейчас находится в Москве. В 2018 году Омурбек Бабанов заявил, что уходит из большой политики и посвятит себя бизнесу. Недавно он заявил, что хочет вернуться на родину и активно участвовать в политической жизни страны.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/114665/