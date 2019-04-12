Дети, беременные женщины и пенсионеры смогут бесплатно вылечить кариес

Детям до 10 лет, пенсионерам от 70 лет и женщинам, вставшим на учет по беременности, оплачивать лечение кариеса и пульпита будет ФОМС.

Об этом сообщил пресс-центр Министерства здравоохранения.

По его данным, фонд разработал механизм оплаты стоматологических услуг путем стратегических закупок в соответствии c утвержденным перечнем заболеваний на льготных условиях.

Граждане, застрахованные по обязательному медицинскому страхованию, будут оплачивать 50 процентов от стоимости за лечение этих двух нозологий. Остальная категория населения будет платить в полном размере по прейскуранту.

В Минздраве уточнили, что речь о государственных учреждениях, оказывающих стоматологическую помощь.

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