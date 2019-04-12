Похищение ребенка в Канте. Милиция задержала двоих подозреваемых

Милиция задержала двоих подозреваемых в похищении Данилы Браилкина.
Об этом 24.kg сообщили собственные источники.
Известно, что мальчика похитили с целью выкупа.
«Задержанными являются жители Иссык-Атинского района. На месте до сих пор работают сотрудники правоохранительных органов. Оба подозреваемых дали признательные показания. Задержание проводили сотрудники ГУВД Бишкека, ГУВД Чуйской области и СОБР», — сообщили редакции.
Напомним, неизвестные схватили на улице 12-летнего Данила Браилкина, запихнули его в машину с логотипом «Яндекс.Такси» и увезли.
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