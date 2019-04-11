Лидер «Народного парламента»: Не исключаю, что Атамбаев подкупит суд

Адвокат Бекболота Талгарбекова на днях отправит документы с иском против экс-президента
Освободившийся лидер так называемого «Народного парламента» Бекболот Талгарбеков, ранее заявивший о намерении подать иск против Алмазбека Атамбаева, сообщил Vesti.kg, что уже не днях его адвокат направит соответствующие документы в суд.
-Мы три дня работаем с адвокатом,- сказал Талгарбеков. - Завтра-послезавтра мы собираемся подавать документы в суд. Десять дней мы готовились, собирая все бумаги.
Оппозиционер не исключает, что Атамбаев может подкупить суд, дабы выиграть процесс.
-У нас составы судей не были расформированы, то есть при правлении Атамбаева работали эти же судьи,- отметил Талгарбеков. -Поэтому я допускаю мысль, что он может их подкупить.
Новость о том, что Талгарбеков намерен подать в суд на экс-президента Алмазбека Атамбаева, появилась в марте текущего года. В своем интервью телеканалу «Апрель» Атамбаев заявил, что Талгарбеков готовил переворот при поддержке генералов ФСБ. Однако сам оппозиционер отрицает данную информацию и считает это поводом для подачи иска в суд.
Напомним, лидер «Народного парламента» 7 марта этого года получил условно-досрочное освобождение. Бекболот Талгарбеков был приговорен к 14 годам лишения свободы по статьям «Попытка насильственного свержения власти» (позже признали невиновным), а также «Разжигание межнациональной розни» УК КР.
VESTI.KG
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