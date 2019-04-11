Очевидно, кто наслаждается жизнью

Не нужно ломать голову над этим вопросом.
Потому что вряд ли подумают о диете те, кто наколотили большое состояние дурным путем. Купцы, делающие что хотят, сейчас задумываются над тем, к какой партии присоединиться. Потому что партии в будущем обретут еще большее могущество. Поедающие лакомства и желающие укрепить позиции сейчас увеличивают число своих фиктивных друзей. Заметили, что если заранее не подсуетиться, будет тяжело покорить необходимый барьер!
Боссы, получившие в свои руки вожжи, серые кардиналы заранее отправляют посредников к олигархам и невеждам, которые готовы на все ради власти. Чем больше соберешь в парламенте своих людей – тем весомей будет урожай, не так ли? Рассказывают «сказки» о том, кто заинтересован в недопущении к ветвям власти чужаков, о привлечении тех, кто будет говорить: «Будет сделано». Разговоры не появятся на пустом месте, это очевидно. Уже говорят о том, какие партии будут участвовать в выборах, а какие сойдут с дистанции. В общем, купающиеся в золоте не будут сидеть на диете. Их даже насильно не заставишь это сделать. Так что готовят своих резвых коней те, кто намерен заявить о себе. А бедняки сейчас только и думают о том, чтобы прокормить себя.
Источник: газета «Багыт.kg» №13 от 10.04.2019 / стр. 8, gezitter. org
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