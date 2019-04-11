Цифра дня. В Кыргызстане 6 тысяч 500 человек отказались от прививок

В Кыргызстане 6 тысяч 500 человек отказались от противовирусных прививок.
Об этом сообщили специалисты Министерства здравоохранения.
По данным ведомства, число не желающих участвовать в программе иммунизации сократилось на 1 тысячу 500 человек. В 2017 году от прививок отказались почти 8 тысяч человек.
Медики поясняют, что в основном люди не хотят делать прививки из религиозных соображений.
Напомним, что в Баткенской области в результате иммунизации в больницу попали семь учеников пятого класса. Шесть детей уже выписаны. В Минздраве сообщили, что реакция школьников на прививку похожа на психоэмоциональную.
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