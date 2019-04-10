Ясновидящая: В течение двух месяцев в Кыргызстане поменяется правительство

Ясновидящая: В течение двух месяцев в Кыргызстане поменяется правительство

Редакция VB.KG продолжает беседовать с отечественной ясновидящей Светой Тойгонбаевой, чьи некоторые предсказания удивительным образом сбылись.

Еще раз напомним, в 2017 году она предсказала тогда еще действующему президенту Алмазбеку Атамбаеву увеличение числа его противников. Кубанычбеку Кулматову и Албеку Ибраимову предрекла аресты, а первому вице-премьер-министру Темиру Джумакадырову, ныне покойному, она и вовсе советовала быть осторожнее на дорогах.



На это раз мы затронули тему противостояния бывшего и настоящего президентов, предстоящих парламентских выборов и некоторых политиков.

Как и полагается, свои видения ясновидящая начала с президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова.

- У президента Жээнбекова есть благие намерения поднять Кыргызстан, но пока это только в планах. В ближайшее время он посетит еще 2 страны. Будут решены приграничные проблемы с Таджикистаном и Узбекистаном. В течение 2 месяцев правительство поменяется. В стране более или менее наступит стабильность и новые законы начнут работать в полной силе. В этом году будут грандиозные стройки, что-то на Иссык-Куле построят. В этом плане туризму уделят много внимания. Вообще президенту надо дать время поработать, и со временем в стране все наладится. Но это только в том случае, если народ поддержит его. Против Жээнбекова выступают три партии, сторонники которых будоражат общественность. Президенту следует быть повнимательнее и пожестче. Кроме того, я бы посоветовала ему позаботиться о своем здоровье. У него часто стало подниматься давление, - сказала она.





Поделилась Света коротко и о планах главы государства насчет парламентских выборов.

- В 2020 году в парламент пройдут только 3 партии, остальные исчезнут со временем. Так как у президента есть план сократить количество депутатов, - добавила Тойгонбаева.

Не могли мы не спросить и про экс-президента Атамбаева.

- К сожалению, про него мало что хорошего могу сказать. У него есть заслуги перед страной, но дальнейшие его действия могут только вред принести Кыргызстану. У него помимо своей партии есть еще и другая. Также его поддерживает кто-то из России, с кем он периодически ведет переговоры. Намерение сделать что-то благое для Кыргызстана у него есть, но ни к чему хорошему это не приведет, кроме как разлада в обществе, - считает предсказательница.

Также все чаще стали говорить про возвращение экс-депутата Омурбека Бабанова в Кыргызстан. Насколько вероятен такой сценарий, спросили мы у Светы?





- Омурбек Бабанов в этом году не приедет. Скорее всего ближе к выборам появится в стране. На данный момент он постоянно поддерживает связь с тремя людьми из Кыргызстана, но возвращаться он пока не готов, опасается, - сказала ясновидящая.

Наша собеседница рассказала про других некоторых политиков и ближайших событиях в Кыргызстане.

У вице-спикера Аиды Касымалиевой много различных планов, но ей нужно быть всегда начеку. Я вижу у нее карьерный рост, но и количество врагов у нее будет расти пропорционально.

У Мелиса Турганбаева есть старания что-то хорошее сделать в той сфере, которой он управляет, но надолго его не хватит. Силы и энергия у него уже не те, как прежде. Хватит его, я думаю, года на 2, а потом на его место придет новый руководитель.

У правозащитницы Токтайым Уметалиевой вижу ее активность, но ей следует быть также осторожнее, так как со стороны кого-то из властей ей может быть нанесен вред.

На свободу выйдут три политзаключенных, и Омурбек Текебаев точно будет один из них.





В защиту Сапара Исакова и Икрамжана Илмиянова возможны митинги.

Здесь хочу сказать, что сами люди не особо хотят выходить на митинги. Это политики их будоражат. Особенно противники нынешнего президента. Политики должны подумать не о своих личных амбициях и обидах, а о своем народе. Им следует проявить солидарность, иначе я не вижу будущего у нашей страны.



Да и сами люди должны помнить, что это политики приносят разлад ради своих интересов.

Также могут быть разногласия между политиками и религиозными деятелями.

В Кыргызстане возможны еще 2 пожара. Урожай в этом году возможно будет не очень по сравнению с прошлыми годами, - заключила она.





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