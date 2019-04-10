У пограничников КР продолжается усиленный режим на границе с Таджикистаном

Военнослужащие стараются не допустить повторение конфликта

Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы стабильная. С целью недопущения инцидентов на наиболее вероятных участках возникновения конфликтных ситуаций подразделения ГПС КР несут службу в усиленном режиме.

Кыргызская сторона активно проводит разъяснительную работу с населением приграничных районов по соблюдению законодательства в пограничной сфере и недопущению конфликтов на границе.

Погранслужба КР контролирует ситуацию на границе с Таджикистаном.

Пресс-служба ГПС КР

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