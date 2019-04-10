Убийство Бурулай: Суд приговорил сотрудников милиции к штрафу, дело инспекторов сокращено из производства

Сегодня, 9 апреля, в Аламединском районном суде судья огласил приговор в отношении сотрудников милиции, допустивших убийство Бурулай Турдаалы кызы в отделении милиции.
И. Иманалиев, Э. Кадышев, М. Макеев признаны виновными по статье 316 ("Халатность") УК КР и приговорены к денежному штрафу в размере 260 тысяч сомов с каждого в пользу государства. Кроме того, с них взысканы в пользу потерпевшего солидарно 110 тысяч сомов.
Уголовное дело сотрудников УОБДД Э. Байтерекова и З. Айткожоева сокращено из производства на основе встречного заявления.
11 декабря 2018 года Свердловский районный суд приговорил Марса Бодошева, обвиняемого в убийстве Бурулай Турдаалы кызы, к 20 годам лишения свободы в колонии усиленного режима и конфискации имущества. Его друг Акмат Сейитов приговорен к 7 годам тюрьмы.
Уголовное дело по факту убийства Бурулай Турдали кызы было возбуждено по статье 316 ("Халатность") УК КР на пятерых сотрудников милиции. Это старший инспектор дежурной части Жайылского РОВД И. Иманалиев, милиционер группы охраны дежурной части Жайылского РОВД М. Макеев, младшие инспекторы пятого взвода УОБДД ГУВД по Чуйской области З. Байтереков и З. Айткожоев, следователь Жайылского РОВД Э. Кадышев.
Источник: super.kg, gezitter.org
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