Депутат рассказал случай с оштрафованным на 12 тысяч сомов водителем

Можно увеличить размер штрафа за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

Штраф за вождение автомашины в нетрезвом виде можно ещё поднять, заявил на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству сегодня, 9 апреля, депутат Алтынбек Жунус уулу.

"Можно увеличить размер штрафа за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Однако можно снизить размер штрафа за мелкие нарушения Правил дорожного движения, например, за парковку в неположенном месте. Дело в том, что в реальности простые граждане не потянут такие штрафы.

На днях обратился один гражданин. За один день его оштрафовали на 12 тысяч сомов. Он говорит, что столько не зарабатывает, и спрашивает, как ему выплачивать. Пока он выводил авто от отца и разворачивался, зарегистрировано 3 нарушения ПДД", – поведал депутат.





Источник: super.kg, gezitter.org