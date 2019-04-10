Возбуждено уголовное дело на главврача Нацгоспиталя Динару Сагинбаеву

На главного врача национального госпиталя Динару Сагинбаеву возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление должностным положением".
Об этом SUPER.KG 9 апреля сообщил Такен Молдокулов – адвокат завещующей отделением микрохирургии глаза Национального госпиталя №1 Салтанат Иманбаевой. Информацию подтвердила Генпрокуратура.
По словам Молдокулова, в феврале этого года Салтанат Иманбаева обратилась в Первомайский РОВД с заявлением с просьбой принять меры в отношении главврача,"Сагинбаева, злоупотребив служебным положением, в 2018 году уволила Иманбаеву, та выиграла в суде и была восстановлена на должности. Вскоре после этого ей был объявлен выговор. Так как оснований для объявления выговора не было, Иманбаева снова обратилась с заявлением в РОВД. В марте было возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление должностным положением", начата досудебная проверка.
Причиной таких действий Сагинбаевой стали личная неприязнь. Дело в том, что когда Сагинбаева была министром здравоохранения, она обратилась к Иманабаевой и поручила той взять своих близких на высокопоставленные должности. Однако Иманбаева, рассмотрев их профессиональный уровень, отказалась брать их на работу", - говорит Молдокулов.
28 января коллектив отделения микрохирургии глаза Национального №1 выходил на митинг перед "Белым домом", заявляя, что завотделением злоупотребляет должностным положением.
Источник: super.kg, gezitter.org
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