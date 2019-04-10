Депутат Павел Десятников сдал мандат

Об этом журналистам сообщил председатель ТИК Кайрат Маматов.

Территориальная избирательная комиссия досрочно прекратила полномочия депутата Бишкекского городского кенеша Павла Десятникова. Об этом журналистам сообщил председатель ТИК Кайрат Маматов.

Павел Десятников сдал мандат по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.

Напомним, в интернете появлялась информация о двойном гражданстве Павла Десятникова. Было сказано, что он является гражданином России.

Источник: fakt.kg gezitter.org