Кыргызстану нужна революция сознания, а не народная революция.
7 апреля во время мероприятий в честь годовщины революции депутат Момбеков озвучил объективное мнение относительно принятия партией СДПК резолюции, где выражается недовольство работой президента Сооронбая Жээнбекова на протяжении полутора лет. По его словам, народу сейчас нужен мир, а не революция, а принятая резолюция приведет к революции. По его мнению, Кыргызстану нужна революция сознания, а не народная революция.
Источник: газета «Факты.kg» №14 от 09.04.2019 / стр. 7, gezitter. org
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