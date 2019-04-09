Когда мы увидим положительные стороны Таможенного союза?

Сегодня отмалчиваются чиновники, которые утверждали, что со вступлением в Таможенный союз можно будет продавать продукты питания по высокой цене.
За последние десять дней протяженность фур, которые стоят в очереди на границе с Казахстаном растянулась на несколько километров. Постепенно гниет урожай крестьян, добытый тяжелым трудом в поте лица. Нет человека, который ломал бы над этим голову. Правительство заикается, вместо того чтобы решить этот вопрос. Могли бы подумать о народе! Когда же мы увидим положительные стороны Таможенного союза?
Источник: газета «Мантыш» №10 от 09.04.2019 / стр. 3, gezitter. org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!