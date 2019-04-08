В митингующих кыргызстанцев будут стрелять из помпового ружья

Правительство одобрило перечень спецсредств, применяемых при подавлении массовых беспорядков
В списке специальных средств пять пунктов:
1. Палки резиновые
2. Костюм противоударной защиты типа «Робокоп»
3. 12 мм помповое ружьё
4. 12 мм резиновые пули
5. Щит (прозрачный, металлический)
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал постановление о применении спецсредств военнослужащими. «Джентльменский набор» наших правоохранителей остался практически неизменным. Разве что у костюма, который состоит из нескольких пластиковых элементов для защиты военнослужащего, появилось грозное название – «Робокоп». Кстати, кто не помнит, так называли робота-полицейского из одноимённого фильма. Машина защищала правосудие, но разум, оставшийся от бывшего полицейского, не позволил стать ему бессердечным убийцей. Оружие местных силовиков тоже не убьёт, но травмы может нанести серьезные. В частности, резиновые пули. Но только в том случае, если нападающий вынудит применить оружие, говорит в беседе с Vesti.kg экс-сотрудник спецслужб Максат Мамытканов.
- Главное предназначение специальных средств – подавление массовых беспорядков, - отметил эксперт. - Дубинки и резиновые пули применяются исключительно в мерах защиты. Другими словами, если вы ведете себя достаточно мирно, специально стрелять в вас никто не будет. По крайней мере, так предписывают правила.
Но при этом Мамытканов заметил, что важны, скорее, не сами спецсредства, а навыки их применения. Как показала практика недавних столкновений во Франции, даже оснащенная местная полиция не смогла эффективно противостоять протестующим.
- Я уверен, что в наших правоохранительных структурах нет систематической подготовки к тому, как реагировать на массовые беспорядки. Состав внутренних органов сильно обновился, и наверняка молодёжь не знает, как себя вести в критических ситуациях, - резюмировал эксперт.
VESTI.KG
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