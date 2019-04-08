Очередь из грузовиков на кыргызско-казахской границе сократилась вдвое

Количество автомобилей, ожидающих очереди для проезда через КПП «Актилек - Автодорожный» на кыргызско-казахстанской границе, уменьшилось вдвое.
Об этом Кыргызской редакции Азаттыка сообщил начальник пропускного пункта Азамат Анарбаев.
Перед этим правительство заявляло, что КПП на кыргызско-казахской границе начали работать в штатном режиме.
Ранее ситуацию на пропускных пунктах обсуждали премьер-министры Кыргызстана и Казахстана Мухаммедкалый Абылгазиев и Аскар Мамин. Согласно достигнутой договоренности, делегация во главе с председателем Государственной таможенной службы Алмазом Онолбековым посетила Нур-Султан.
Ранее Кыргызстан заявлял, что на КПП «Актилек – Автодорожный» скопилось более 200 большегрузных автомобилей. Проверки усилены Казахстаном с 19 марта.
3 апреля министерство экономики Кыргызстана выступило с заявлением о том, что действия казахстанской стороны на границе нарушают нормы Евразийского экономического союза, членами которого являются Казахстан и Кыргызстан.
Казахстанская сторона заявила, что скопление автотранспортных средств на государственной границе с Кыргызстаном произошло в связи с нежеланием перевозчиков проходить досмотр.
https://www.centralasian.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!