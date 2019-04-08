Очередь из грузовиков на кыргызско-казахской границе сократилась вдвое

Количество автомобилей, ожидающих очереди для проезда через КПП «Актилек - Автодорожный» на кыргызско-казахстанской границе, уменьшилось вдвое.

Об этом Кыргызской редакции Азаттыка сообщил начальник пропускного пункта Азамат Анарбаев.

Перед этим правительство заявляло, что КПП на кыргызско-казахской границе начали работать в штатном режиме.

Ранее ситуацию на пропускных пунктах обсуждали премьер-министры Кыргызстана и Казахстана Мухаммедкалый Абылгазиев и Аскар Мамин. Согласно достигнутой договоренности, делегация во главе с председателем Государственной таможенной службы Алмазом Онолбековым посетила Нур-Султан.

Ранее Кыргызстан заявлял, что на КПП «Актилек – Автодорожный» скопилось более 200 большегрузных автомобилей. Проверки усилены Казахстаном с 19 марта.

3 апреля министерство экономики Кыргызстана выступило с заявлением о том, что действия казахстанской стороны на границе нарушают нормы Евразийского экономического союза, членами которого являются Казахстан и Кыргызстан.

Казахстанская сторона заявила, что скопление автотранспортных средств на государственной границе с Кыргызстаном произошло в связи с нежеланием перевозчиков проходить досмотр.



https://www.centralasian.org