Уголовное дело против бывшего владельца «Вечернего Бишкека» Александра Кима прекращено

Свердловский районный суд прекратил уголовное дело против бывшего владельца ЗАО «Издательский дом «Вечерний Бишкек» Александра Кима.
Об этом «Азаттыку» сообщил его адвокат Сергей Воронцов.
По его словам, таким образом, суд удовлетворил ходатайство защиты о незаконности возбуждения уголовного дела по статье «Превышение полномочий служащими коммерческих организаций».
Напомним, уголовное дело на Александра Кима было возбуждено в 2016 году. В феврале 2018 года Свердловским районным судом он был осужден на 6 лет условного срока.
В июне того же года городской суд оставил приговор в силе. Но уже в октябре Верховный суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
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