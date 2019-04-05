Представителям профлицеев в Бишкеке рассказали, как получать доход от учебно-производственной деятельности

В Бишкеке прошла национальная конференция по организации учебно-производственной доходоприносящей деятельности.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.
В работе национальной конференции по организации учебно-производственной доходоприносящей деятельности приняли участие представители всех профессиональных лицеев республики.
Участникам показали учебно-производственные центры при профессиональных лицеях №№ 1, 8, 18 и 43, созданные при поддержке Второго проекта АБР «Профессиональное образование и развитие навыков». Данные центры имеют право на ведение не только учебно-производственной, но и доходоприносящей деятельности.
В рамках мероприятия было рассказано, как организовать долгосрочное бизнес-планирование, юридически и организованно сопроводить процесс определения статуса учебно-производственных центров.
Данная конференция призвана способствовать созданию региональных точек развития на базе профессиональных лицеев по всему Кыргызстану, отметили в министерстве образования и науки КР.
АКИpress
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