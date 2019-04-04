На суде по делу ТЭЦ Сапар Исаков сделал обращение к судье

3 апреля, в Свердловском районном суде Бишкека прошло судебное заседание по делу восьми экс-чиновников, обвиняемых в коррупции при модернизации столичной ТЭЦ.

В связи с неявкой двух адвокатов, судебное заседание перенесено на следующую неделю. Другие адвокаты выразили недовольство переносом. Также были недовольны и скопившиеся в коридоре родственники обвиняемых, которые выразили судье свое возмущение тем, что не смогли попасть в зал. Объектом нападок стали ни в чем не повинные сотрудники милиции, обеспечивавшие порядок, именно их отдельные бабушки осыпали проклятиями.

На судебном заседании обвиняемые в коррупции экс-премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков обратились к судье.

В своем выступлении Сапар Исаков сказал, что так как суд проходит открыто, надо дать возможность присутствовать и сторонникам обвиняемых. Кроме того, он отметил неправильность вывода из зала журналистов.

"В судебном процессе в обязательном порядке должны присутствовать и наши сторонники. Считаю, что всё должно быть открыто. Пусть на судебном процессе присутствуют и журналисты, пусть они видят, пишут, какие преступления инкриминируют обвиняемым, про что говорят гособвинители", - сказал Сапар Исаков.

История вопроса:

26 января прошлого года на ТЭЦ Бишкека произошла производственная авария, подача тепла в городские дома снизилась на 7 суток. В этой связи усилилась критика по поводу проведенной на взятые у Китая 386 млн долларов модернизации ТЭЦ. Было возбуждено уголовное дело, в ходе следствия был арестованы ряд ответственных сотрудников. Позже СДПК распространила заявление, в котором отметила, что производственная авария произошла не в модернизированный части ТЭЦ, а старой. "Реконструкция запущенной в эксплуатацию в 1961 году ТЭЦ спасла город от катастрофы. А те, кто предотвратил катастрофу, сегодня сидят в тюрьме", - отмечала СДПК.

После этого в связи с аварией на ТЭЦ Бишкека Жогорку Кенеш признал работу правительства по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017-2018 "недостаточной" и рассмотрел постановление о привлечении к ответственности виновных.

Обвиняются в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека экс-премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков, депутат Осмонбек Артыкбаев, экс- директор Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, экс-руководитель ОАО "Электрические станции" Салайдин Авазов, экс-заместитель главы "Электрических станций" Жолдошбек Назаров, исполнительный директор группы управления модернизацией ТЭЦ Бишкека Темирлан Бримкулов и экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Источник: super.kg, gezitter. org