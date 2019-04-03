В Кыргызстане утвержден паспорт ловчей хищной птицы. Штраф за сокола без паспорта составляет 250 тыс. сомов

Бишкек, "Саясат. kg". Для реализации этих мероприятий утверждена норма, создана специальная комиссия, а также утверждена регламент работы комиссии по ловчим хищным птицам.
Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики (ГАООС и ЛХ) утвердило идентификационные карты (паспорта) ловчей хищной птицы, а также правил мечения и кольцевания ловчих хищных птиц.
Документ утвержден для упорядочения единого порядка в осуществлении соблюдения всеми физическими и юридическими лицами, содержащих ловчих хищных птиц в установленном законодательстве порядке для сохранения и поддержания традиционных национальных видов охоты или участия в выставках, соревнованиях и других мероприятиях в КР.
Для реализации этих мероприятий утверждена норма, создана специальная комиссия, а также утверждена регламент работы комиссии по ловчим хищным птицам.
Подача заявлений, для получения идентификационных карт (паспортов) на ловчих хищных птиц, от физических и юридических лиц будет осуществляться до августа 2019 года. Идентификационная карта (паспорт) ловчей хищной птицы обойдется 760 сом.
На сегоднящний день ГАООС и ЛХ выдало 26 идентификационных карт (паспорта) для ловчих хищных птиц (беркут, ястреб, сокол балабан) членам федерации “Салбуурун” для участия в этнофестивале в Саудовской Аравии, из них 24 ловчих хищных птиц приняли участие в этнофестивале “Вселенная кочевников”, который прошел 9 -24 марта в городе Эр-Рияд.
Ловчие хищные птицы, не оформленные в установленном порядке до августа 2019 года, считаются незаконными и подлежат изъятию (конфискации) в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики и будут налагаться взыскания согласно нормам новых кодексов, вступивших в силу с 1 января 2019 года «О нарушениях» и «О проступках».
Кроме того, с 2013 года согласно постановлению правительства КР установлены следующие размеры такс для исчисления исков за нанесение ущерба объектам животного мира:
- за незаконное пользование беркута – 100 тыс. сомов;
- за незаконное пользование сокола – 250 тыс. сомов
Дизайн идентификационных карт (паспортов) для ловчих хищных птиц было тщательно разработано с учетом возможности пресечения осуществления подделок (защитные голограммы, тангерные сетки и.т.д.) в виду того, что данные идентификационных паспортов могут быть использованы при ввозе и вывозе ловчих хищных птиц за пределы республики для участия в выставках, соревнованиях и других мероприятиях.
В настоящее время в Кыргызстане более 200 человек держат ловчих хищных птиц. Из них, Госагентство выдало государственные охотничьи удостоверения Кыргызской Республики (статуса охотника) категориями “А” и “Л” около 100 физическим лицам.
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