Сторонники Текебаева и Жапарова вместе выйдут на митинг

Сторонники двух лидеров намерены объединиться и выйти на митинг 23 апреля.

Многие недовольны тем, что и при нынешней власти, пользующейся доверием народа, остаются за решеткой и не выходят на свободу Омурбек Текебаев и Садыр Жапаров, которые оказались под стражей при Атамбаеве, вроде бы подвергнувшись «политическому преследованию». На протяжении долгого времени удавалось сохранять надежду на власть, некоторые даже начали ее расхваливать. Кажется, теперь эти надежды угасли. Сторонники двух лидеров намерены объединиться и выйти на митинг 23 апреля.

Об этом сообщил сопредседатель партии «Мекенчил» Мелис Аспеков. Аспеков уже давно известен как сторонник Садыра Жапарова. «В скором времени Бабанов планирует вернуться, а Атамбаев ушел в оппозицию. Нужны ли власти новые враги? В этом году многие политические заключенные вышли на свободу, но почему-то не освобождают сильных личностей с внушительным электоратом. Власть их боится», - сказал Мелис Аспеков. До этого стоящий во главе сторонников Текебаева Болот Шер говорил, что они выйдут на митинг, если со стороны власти не будет справедливых решений в сторону Текебаева.

Источник: газета «Факты.kg» №13 от 02.04.2019 / стр. 3, gezitter. org