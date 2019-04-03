Председатель Верховного суда: "Мы смотрим вверх – на Всевышнего"

Сегодня, 2 апреля, председатель Верховного суда Гульбара Калиева провела пресс-конференцию.

Один из журналистов отметил, что Верховный суд до этого выносил решение, "озираясь наверх" и спросил у председателя высшей судебной инстанции, смотрит ли вверх суд в данное время.

Гульбара Калиева на это ответила так: "Мы смотрим вверх – на Всевышнего". Калиева также заявила, что в дальнейшем постарается открыто и прозрачно взаимодействовать со средствами массовой информации. По её словам, в судах проходит реформа. Как отметила председатель Верховного суда, строятся новые здания, проводится ремонт старых.



Источник: super.kg, gezitter. org