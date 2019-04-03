В МВД начали проверку по факту смерти главы «Электрических станций»

Вдова Аскара Эшимбекова рассказала, что сегодня она встретилась со следователем

Супруга скончавшегося в больнице главы ОАО «Электрические станции» Аскара Эшимбекова, Фатима Эшимбекова, написала заявление в МВД по факту халатности врачей Национального хирургического центра им. М.М. Мамакеева. Об этом Vesti.kg рассказала она сама.

- Сегодня следователь принял меня, я написала заявление, - пояснила женщина. - Также я получила ответ от ГКНБ и Генеральной прокуратуры, куда ранее обращалась. В письмах мне ответили, что будет проведена проверка.

Эшимбекова ранее также сообщила Vesti.kg о том, что написала соответствующее письмо в Министерство здравоохранения, однако начата ли проверка, ей пока неизвестно.

- От Минздрава ответа не получила, - добавила она.

Напомним, Аскар Эшимбеков поступил в больницу 15 марта с острым аппендицитом, после операции жаловался на недомогание, однако врачи, по словам его супруги, не обратили должного внимания на состояние его здоровья.

20 марта глава ОАО «Электрические станции» скончался от инфаркта.

Vesti.kg

