Накормили, и он замолчал?

Как это возможно?

Недавно депутат Жогорку Кенеша Эмиль Токтошев ударил по столу и громко заявил: «Автозаправочные станции неуместно повышают цены на бензин, добавляют 10 сомов к литру. Как это возможно? Стоимость бензина должна составлять 33-34 сома, с учетом всех расходов и надбавки. Куда смотрит агентство по борьбе с монополией? Пускай примут меры по снижению цен. Я доведу дело до конца». С тех пор цены не снизились. Почему-то отмалчивается Токтошев, который излишне шумел. Кто знает, возможно, получил что хотел и замолчал. В общем, нет вестей от Токтошева.

Источник: газета «Фабула пресс» №9 от 29.03.2019 / стр. 3, gezitter. org