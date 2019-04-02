Депутаты: Рабочие места в стране должны выдаваться в первую очередь не иностранным гражданам, а местным

Депутат Улан Примов с этим не согласился.



"В стране рабочие места в первую очередь должны выдаваться не иностранным гражданам, а нашим гражданам", - заявил сегодня, 1 апреля, на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам депутат Зиядин Жамалдинов.

"Почему россияне в нашей стране должны платить всего 2 500 сомов, когда на территории той же России за получение разрешения на работу наши граждане платят 10 тысяч рублей? Думаю, необходимо уравнять. Когда на прошлом заседании поступило предложение повысить до 30 тысяч сомов разрешение на работу для иностранцев, я его поддержал. По какой причине сейчас эта сумма снизились до 2 500 сомов?" - поинтересовался Жамалдинов.

В ответ представитель правительства пояснил, что за счет того, что иностранцы получают рабочие места, в страну прибывают инвестиции, благодаря которым создаются новые рабочие места.

Депутат Улан Примов с этим не согласился. "В каком направлении работают иностранцы? Какую пользу приносят стране? Надо это определить. Да, согласен, бюджет надо заполнять, но делать это можно другими путями", - сказал Примов.

Источник: super.kg, gezitter. org