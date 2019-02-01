«Спящий участок» обрел хозяина

Судебные разборки по поводу застройки придомового участка по улице Боконбаева, 14 закончились на днях в пользу горожан.
Цена вопроса — небольшой клочок земли, всего–то 2,8 сотки. Однако же некие коммерсанты надумали возвести на них девятиэтажный жилой дом. Сначала с этой идеей носилась одна строительная компания, потом другая, перекупившая несчастные сотки. Участком торговали, его передавали из рук в руки, на нем наживались. А обитатели соседних многоэтажек на Боконбаева и Ибраимова, чьи интересы задевали противозаконные сделки, ничего о том даже и не подозревали.
— Дело в том, что придомовой земельный участок, о котором речь, был в свое время юридически оформлен как коллективная собственность за жильцами, — рассказывает Калича Умуралиева, защищавшая права обитателей этих высоток в межрайонном суде. — Документы в порядке, зарегистрированы в соответствующих органах, поэтому они и не беспокоились. До тех пор, пока их участок однажды попытались огородить. Явно запахло стройкой. Жильцы заволновались.
Это, по словам Умуралиевой, был “спящий земельный участок”. Он был незаконно продан мэрией с десяток лет назад. Возможно, в ту пору цель была одна — нажива. Так или иначе, но прежде никто из приобретателей ничем себя не обнаруживал. “Замороженных участков” в Бишкеке тьма. Однако учета нет, порой даже установить местонахождение владельцев не представляется возможным. Пример тому — много лет пустовавшая по данной причине территория напротив ЦУМа “Айчурек”.
— На последнее по счету заседание межрайсуда, которое состоялось на днях, ответчики не явились. Хотя их надлежащим образом заранее известили. Решение вынесли в их отсутствие, — уточнила правозащитница. — Представитель Бишкекской мэрии признался в том, что первоначальная продажа земельного участка одним из бывших градоначальников противоречит законодательству. Следовательно, нельзя считать законными и последующие сделки.
Группа жильцов, проживающих в высотках по улицам Боконбаева и Ибраимова, довольна судебным вердиктом. Это хороший пример для подражания другим бишкекчанам, кого незаконно лишили принадлежащего им земельного участка и тем самым едва не загнали в ловушку предприимчивые дельцы из строительных фирм.
Зинаида СОРОКИНА.
"Вечерний Бишкек"
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