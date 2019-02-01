Сорок мегаватт в опасном дефиците

Ровно год назад в Бишкеке был зафиксирован максимальный рекорд потребления электроэнергии: 37 миллионов кВт.ч за сутки.

Случилось сие после прошлогодней аварии на столичной ТЭЦ, 29 января. Объем отпущенных абонентам энергоресурсов подскочил аж на 10 процентов. С трудом, но распредсети и оборудование ОАО “Север-электро” незапланированную нагрузку выдержали. Однако подобные эксперименты чреваты крайне неприятными последствиями.



— Дело в том, — поясняет Уланбек Манапбаев, начальник управления по эксплуатации, ремонту и развитию сетей, — что в столице даже в относительно спокойные периоды потребление электроэнергии ежегодно увеличивается на 3–5 процентов. Особенно населением, его доля составляет 62,7 процента.



Между тем мощностей недостаточно, и уже в скором времени дефицит составит около 40 мегаватт!



Что делать? Ремонтировать линии и обновлять оборудование, строить дополнительные подстанции. Спасать себя своими руками — это нормально.

На собственные сомы...



После злополучной прошлогодней аварии на ТЭЦ энергетики оперативно проложили в столице 25 километров новых кабельных линий 0,4 кВ к 200 многоэтажным домам в шести микрорайонах и по восьми улицам. Продолжают по возможности разгружать высоковольтные подстанции путем замены силовых трансформаторов на более мощные. Это повысило надежность энергоснабжения потребителей в холодные месяцы в Городке гидростроителей, жилмассивах “Энесай”, “Тунгуч”, “Рухий Манас”, а также в ряде пригородных населенных пунктов.



52 новые трансформаторные подстанции напряжением 6/10 кВ появились на территории Бишкека, Чуйской и Таласской областей. Плюс реконструировано свыше 120 километров воздушных ЛЭП. Заменены 62,5 километра кабельных линий электропередачи. Построены 508 километров ЛЭП 0,4 кВ с применением самонесущих изолированных проводов (СИП), которые не боятся порывов ветра и налипания мокрого снега. В ходе подготовки к нынешнему осенне–зимнему периоду проведен основательный ремонт оборудования.



Общий объем капитальных вложений превысил 820 миллионов сомов. Это не заемные, а собственные средства распредкомпаний, подчеркивают в администрации ОАО “Северэлектро”.

...и на заемные доллары



Чтобы восполнить назревающий дефицит энергоресурсов, необходимо строить новые высоковольтные подстанции. Одна из таких — “Бишкек” — возведена и уже находится в тестовом режиме. На объекте идут технические испытания, после чего станция вступит в строй.



Любопытно, что о необходимости данной станции говорили еще в 90–е годы прошлого века. Стройка задумывалась по генеральному плану развития инженерных коммуникаций столицы, но развернуть ее так и не успели. Тот давний план, разработанный специалистами б. Союза, обрел вторую жизнь только в 2015 году.



Строительство высоковольтной подстанции “Бишкек” в центральной части города с двумя силовыми трансформаторами мощностью по 40 мегавольт–ампер позволит разгрузить шесть соседних, более слабых станций. Это улучшит качество снабжения потребителей. Кроме того, даст возможность подключить сотни новых абонентов, проживающих или имеющих бизнес в районе улиц Торекула Айтматова, Салиевой, Саратовской.



Вот уже три года ОАО “Северэлектро” реализует большой проект “по улучшению подотчетности и повышению надежности электроснабжения”, а также по совершенствованию управления операционной деятельностью акционерного общества. Всемирный банк предоставил 25 миллионов долларов. Из этой суммы 11,25 миллиона — безвозмездный грант, остальные 13,75 миллиона долларов — высокольготный кредит, который предстоит погасить.



В рамках этого проекта в Бишкеке построены и сданы в эксплуатацию две подстанции, “Орто–Сай” и “Спорт”, в третьем микрорайоне и около пересечения улицы Исанова и проспекта Чуй. Третья по счету и самая мощная из них “Бишкек”, как уже говорилось, на подходе.



Хорошо, что в городе нашлись свободные участки и в мэрии смогли выдать энергетикам удостоверения на право временного пользования муниципальной землей. А ведь бывает и так, что кругом элитные многоэтажки, энергоресурсов остро не хватает и новоселам, и старожилам, между тем построить дополнительную подстанцию негде.



Просто возмутительно: бизнесмены построили многоквартирные высотки, заработали себе в карман и ушли, а горожанам остались проблемы, от которых неизвестно, удастся ли каким–то образом избавиться.

иди и плати



В “Северэлектро” огромное хозяйство.



В распоряжении распредкомпании 124 высоковольтные подстанции напряжением 35/10 кВ и множество помельче рангом.



Свыше 60 километров кабельных линий и еще больше воздушных, нуждающихся в постоянном досмотре и уходе.

Чтобы поддерживать порядок, нужно вкладывать и вкладывать средства и чем больше, тем лучше.



И тут многое зависит от того, насколько дисциплинированны потребители электроэнергии, вовремя ли они оплачивают счета.



Выходит, все мы, граждане, тоже ответственны за будущее столичной энергетики.



Зинаида СОРОКИНА.

"Вечерний Бишкек"