10 тонн риса пытались незаконно ввезти в Кыргызстан из Узбекистана

Сотрудники Государственной таможенной службы (ГТС) Кыргызстана выявили незаконный ввоз риса на территорию ЕАЭС.
По данным ГТС, сотрудники «Юго-Западной» таможни по подозрению в перевозке товаров, ввезенных на территорию ЕАЭС с нарушением таможенных правил, задержали автомашину марки Volvo FH12.
При визуальном осмотре грузового отсека автомашины был обнаружен рис «Лазер» в количестве 10 тонн, ввезенный из Узбекистана на территорию ЕАЭС помимо таможенного контроля. Стоимость товара превысила 500 тыс. сомов (7,1 тыс. долларов США).
В ГТС сообщили, что рис передан СО СУ ГСБЭП по Ошской области для рассмотрения и решения вопроса, по существу.
Источник: «CA-news»
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