Депутат интересуется, принято ли положение о внутренних войсках, переданных в структуру МВД

Принято ли положение о внутренних войсках, которые указом президента были возвращены в структуру МВД.
Об этом 31 января на заседании парламента спросил депутат Мирлан Жеенчороев («Республика — Ата-Журт»).
Он напомнил, что войска были возвращены в сентябре 2018 года.
По словам замглавы МВД Курсана Асанова, МВД вносит изменения в законы. «Идет согласование, документ находится в правительстве. Мы не успели… Вы знаете, после этого будет постановление», - сказал он.
По его информации, было сформировано две рабочие группы, одна из них по законотворческой деятельности относилась к самому замминистра, по второй работали другие заместители министра.
АКИpress
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