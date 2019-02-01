Депутат интересуется, принято ли положение о внутренних войсках, переданных в структуру МВД

Принято ли положение о внутренних войсках, которые указом президента были возвращены в структуру МВД.

Об этом 31 января на заседании парламента спросил депутат Мирлан Жеенчороев («Республика — Ата-Журт»).

Он напомнил, что войска были возвращены в сентябре 2018 года.

По словам замглавы МВД Курсана Асанова, МВД вносит изменения в законы. «Идет согласование, документ находится в правительстве. Мы не успели… Вы знаете, после этого будет постановление», - сказал он.

По его информации, было сформировано две рабочие группы, одна из них по законотворческой деятельности относилась к самому замминистра, по второй работали другие заместители министра.

АКИpress