Новый директор Театра оперы и балета замешан в строительном скандале

Новым директором Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени А.Малдыбаева назначен любимый певец беглого экс-президента Курманбека Бакиева Каримберди Турапов.

Его имя также мелькало в строительном скандале вокруг участка площадью 0,26 гектара в 8-м микрорайоне, который Каримберди Турапов получил еще в 2008 году. Певец обещал построить частную школу вокала и звукозаписи. Но через некоторое время на участке неожиданно для всех начали строить очередную элитку. Естественно, на ситуацию обратили внимание активисты, в том числе Калича Умуралиева. Она била тревогу и заявляла, что в парковой зоне вырубают деревья, роют котлован.

«Каримберди Турапов в 8-м микрорайоне, с левой стороны парка, вырубил в санитарно-защитной зоне 50 деревьев и строит дом. И с самого начала стройки мы кричим о том, что нельзя здесь вести строительство. До этого меня пытались подкупить, чтобы я заткнулась, не получилось», — рассказала тогда Калича Умуралиева.

Отметим, суды разных инстанций неоднократно отказывали столичной прокуратуре в удовлетворении исков о признании недействительным государственного акта о праве частной собственности на данный участок. Однако в 2016 году прокуратуре удалось доказать свою правоту, и постановление мэрии и госакт о праве частной собственности признаны недействительными.

Сам Каримберди Турапов, кстати, неоднократно заявлял, что законно купил участок.

Напомним, бывшего директора Театра оперы и балета Болотбека Осмонова освободили от должности из-за скандала после проведения турнира по Dota 2. Против увольнения выступал коллектив театра, но его не услышали, как до этого не услышали и артистов цирка. Кстати, читатели одного из российских сайтов сравнили позицию министерства по турниру с позицией Лысенко при СССР.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/107782/