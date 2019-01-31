Ранняя беременность - одна из причин убийства детей в Кыргызстане, - Назгуль Турдубекова

В Кыргызстане ранняя и нежелательная беременность стала одной из причин того, что матери убивают детей.
Об этом на круглом столе заявила директор общественного фонда "Лига защитников прав ребенка" Назгуль Турдубекова.
"Если смотреть в корень, подростки не знают о репродуктивных правах, ответственности, когда вступают в половой контакт", - отметила она.
По данным главы ОФ, количество фактов подростковой беременности увеличивается. "Это касается не только бедных семей, как думают в обществе. Все подростки, кто не знает о последствиях, входят в группу риска. Мы не знаем, сколько абортов делают на 7-8-м месяце, это тоже практически убийство", - сказала Назгуль Турдубекова.
Она добавила, что часто женщины, которых бросил партнер, узнав о беременности, находятся в подавленном психологическом состоянии.
Еще одна причина - высокая стигма в отношении женщин, которые родили вне брака.
"В обществе сформировалось ложное чувство стыда - беременность вне брака. Были случаи, когда мигрантки возвращаются и сдают детей в приюты. Это в лучшем случае. Есть и более печальные случаи - убийства, торговля детьми. Не всегда это женщины из бедных семей. Когда спрашиваешь, что стало причиной отказа от ребенка, говорит - стыдно, никто замуж не возьмет", - заметила Назгуль Турдубекова.
Источник - 24.kg
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