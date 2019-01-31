Абдразаков: Цель депутатов-бизнесменов – получить деньги

В интервью радио "Марал" депутат IV Жогорку Кенеша Бейшенбек Абдразаков отметил необходимость дистанцирования бизнеса и власти.

Кроме того, он считает необходимым внести изменения в избирательные кодексы до парламентских выборов 2020 года.

"Надо сделать так, чтобы народных избранников избирали по округам, чтобы впоследствии они отчитывались перед народом. Мозги бизнесменов работают односторонне. Цель депутатов-бизнесменов – получить деньги. Если будем двигаться таким путем, то партии распределят между собой богатства Кыргызстана. Кто-то завладеет полезными ископаемыми, другие будут управлять энергетикой", - сказал Абдразаков.

Как отметил бывший парламентарий, депутаты ЖК принимают нужные им законы.

Источник: maralfm.kg, gezitter. org