Абдразаков: Цель депутатов-бизнесменов – получить деньги

В интервью радио "Марал" депутат IV Жогорку Кенеша Бейшенбек Абдразаков отметил необходимость дистанцирования бизнеса и власти.
Кроме того, он считает необходимым внести изменения в избирательные кодексы до парламентских выборов 2020 года.
"Надо сделать так, чтобы народных избранников избирали по округам, чтобы впоследствии они отчитывались перед народом. Мозги бизнесменов работают односторонне. Цель депутатов-бизнесменов – получить деньги. Если будем двигаться таким путем, то партии распределят между собой богатства Кыргызстана. Кто-то завладеет полезными ископаемыми, другие будут управлять энергетикой", - сказал Абдразаков.
Как отметил бывший парламентарий, депутаты ЖК принимают нужные им законы.
Источник: maralfm.kg, gezitter. org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!