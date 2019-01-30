С начала года в Кыргызстан отправили тела 19 мигрантов

Об этом 29 января журналистам рассказал сотрудник информационно-консультационного центра Государственной миграционной службы Алмаз Алыбаев.
По его словам, тела 18 кыргызстанцев пришли из России. Чиновник сообщил, что рассматривается 20 просьб о перевозке тел. В общей сложности государство должно выделить 1 млн сомов.
По словам Алмаза Алыбаева, кыргызстанские мигранты в основном умирают во время работы на строительных и промышленных предприятиях.
Выплачивается 50 тысяч сомов на доставку тела на родину.
В 2018 году поступило 199 заявлений об оплате услуг по транспортировке тел соотечественников, умерших за границей. 179 были перевезены из России, 10 – из Турции, 3 – из Казахстана, 3 – из Южной Кореи, а также по одному телу из Китая, Саудовской Аравии, Швеции и Италии.
В 2017 году в Кыргызстан перевезли тела 245 граждан, погибших за границей.
Источник: Азаттык уналгысы, gezitter. org
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