Питание в школах Кыргызстана решили улучшить

Минобразования разработало проект соответствующей госпрограммы
Министерство образования и науки разработало проект Государственной программы по совершенствованию питанию в школах Кыргызской Республики.
По данным ведомства, целью программы является формирование навыков правильного здорового питания и предоставление здорового, полноценного, сбалансированного питания на базе общеобразовательных государственных и муниципальных организаций.
Разработчики программы предложили включить вопросы организации питания школьников в планы развития регионов, а также обеспечить закупки продукции у местных / региональных сельхозпроизводителей.
Также в программе прописаны требования использовать при организации школьного питания рецептуру из не менее чем 100 наименований продуктов и блюд и осуществлять контроль над перечнем продуктов, запрещенных для использования в школьном питании.
В рамках реализации данной программы в каждой школе планируется создать Комиссию, контролирующую качество питания учащихся. Комиссии будут контролировать качество закупаемой продукции; качество мытья посуды; условия и сроки хранения продуктов и т.д.
В настоящее время из 2262 школ республики в 1371 школах организовано полноценное калорийное (горячее) питание. Ежегодно на организацию питания учащихся 1-4-классов из республиканского бюджета выделяется около 475 миллионов сомов.
Государственная программа будет запущена после внесения изменений в законодательство КР в части организации горячего питания. Проект закона на сегодняшний день проходит соответствующее согласование.
VESTI.KG
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