Айдаров: Факты суицида кыргызстанцев за границей полностью не расследуются

Поступила новость о совершившей суицид в турецком городе Адана гражданке кыргызской национальности.

Как пишут местные издания, покончившей жизнь самоубийством Айзаде Намбетовой был 31 год. Она присматривала за детьми в одной из семей в городе Адана. В настоящее время выясняются причины суициды. Тело отправлено на медэкспертизу.

Какие на сегодняшний день существуют факторы, толкающие работающих за границей кыргызстанцев на суицид? Есть ли возможности получения ими юридической, психологической помощи? О правах мигрантах мы взяли интервью у руководителя ассоциации "Замандаш" Расула Айдарова.

Марал: Много фактов суицида кыргызских мигрантов, работающих за границей. В той же России, Турции, Казахстане и других странах. Исследуются психологические, юридические факторы таких случаев?

Расул Айдаров: Вышеуказанный случай вызывает большое сожаление, мы выражаем соболезнования близким усопшей. Ассоциация "Замандаш" работает с мигрантами с самого начала появления миграционного вопроса. На сегодняшний день ассоциация работает, объединяя 115 организаций наших диаспоры в России, Казахстане, в других странах ближнего и дальнего зарубежья. Одна из наших главных задач – полное информирование мигрантов по вопросам их прав и юридической помощи. Также оказывается помощь в материальном плане.

Марал: Происходит много фактов суицида среди мигрантов или угрозы их безопасности. Какую помощь в таких случаях оказывает ваша ассоциация?

Расул Айдаров: В первую очередь идет уточнение, в каком городе это произошло, на место прибывают представители территориальной диаспоры. Выходят на связь с родственниками, близкими, которые находится на родине, а также с правительственными и неправительственными организациями. Мы также оказываем содействие по доставке в Кыргызстан груза 200.

Марал: Будет до конца расследован факт суицида в Турции, и вообще, до конца ли расследуются такие случаи? Давалась ли когда-либо юридическая оценка подобным фактам?

Расул Айдаров: К сожалению, расследуются не полностью, потому что с одной стороны, недостаточно работают международные договоры, во-вторых, пострадавшая сторона не подает заявление. Дело в том, что выявление обстоятельств произошедшего затягивается надолго, поэтому многие отказываются от написания заявления, и вопрос на этом закрывается.

Марал: Оказывается ли мигрантам за рубежом юридическая и психологическая помощь? Должна ли быть специальная госпрограмма?

Расул Айдаров: Выезжающие за рубеж кыргызские мигранты не получают в полной мере правовую и психологическую помощь. Прежде чем выехать за рубеж, они в своей стране должны получить информацию рекомендательного и правового характера.

Должна быть государственная программа в этом направлении. В последнее время власти страны начали уделять мигрантам серьёзное внимание. Этот вопрос также находится в центре внимания международных организаций.

Источник: maralfm.kg