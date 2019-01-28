Антикитайские настроения. Активиста Аманбола Бабакулова вызвали на допрос в РОВД

Активиста Аманбола Бабакулова вызвали на допрос в Первомайский РОВД.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, ему вручили повестку на допрос. Активист планирует прийти к зданию РОВД в 17.00. Известно, что милиция вызвала его на допрос по поводу проведенного им 17 января митинга против китайской экспансии.



Напомним, 17 января в Бишкеке прошла акция протеста против китайской экспансии. Представителей протестующих принял вице-спикер Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров. Они передали ему свои требования. После того как протестующие не подчинились милиционерам, их разогнали. Некоторых из митингующих задержали.



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