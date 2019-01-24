Бензин станет дешевле

Радость для автомобилистов: Бишкек и Астана ведут переговоры по беспошлинной поставке нефти.

Специально для обсуждения проекта соглашения между правительствами о торгово–экономическом сотрудничестве в столицу прибыла делегация из Казахстана. Следующая встреча, на которой данный вопрос будет окончательно решен, состоится на будущей неделе в РК.





Согласно обсуждаемому проекту, казахская сторона не будет взимать экспортные таможенные пошлины с товаров для внутреннего потребления Кыргызстана.



Главное, что в случае подписания соглашения выиграет Кыргызстан — цена на ГСМ снизится за счет увеличения объемов поставок нефти и, конечно, отмены пошлины.



— Сегодня сказать, насколько бензин станет дешевле, сложно. К нам прибыла рабочая группа из РК, состоящая примерно из 20 человек. Они пока обсуждают сам документ, вносят последние правки. Главное обсуждение состоится в Казахстане на следующей неделе, там уже будут принимать решение по объемам поставок, от этого и будет зависеть цена, — прокомментировала ситуацию корреспонденту “ВБ” пресс–секретарь Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Махаббат Мансурова.



Контролировать исполнение соглашения со стороны Кыргызстана будет ГКПЭН, а казахстанскую сторону представит Министерство энергетики.

Мария ИНДИНА.

"Вечерний Бишкек"