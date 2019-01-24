Дастан Бекешев и Альфия Самигулина манипулируют общественным мнением?

Депутат рассказала, почему профильный комитет ЖК отклонил поправки в закон о закупках лекарств через ООН

Инициаторы поправок в закон «О государственных закупках» манипулируют общественным мнением. Об этом Vesti.kg рассказала депутат Аида Исмаилова.

- Речь идет о возможности покупать лекарства по сниженным ценам через структуры ООН, - пояснила она. - Мы рассмотрели этот законопроект на заседании профильного комитета и не одобрили его. Общественности это преподносится так, как будто депутаты не одобрили закон в корыстных целях. Инициаторы закона Дастан Бекешев и Альфия Самигулина приводили доводы о том, что поправки позволят закупать лекарственные средства и медицинские изделия по заниженным ценам. Однако законопроект отклонили по ряду причин.

Аида Жекшенбаевна отметила, что на заседание комитета проект закона был вынесен без соответствующего заключения правительства и анализа.

- Инициаторы законопроекта не предоставили подсчеты экономических выгод и последствий в конкретных цифрах от внедрения нового механизма закупок лекарств и медицинских изделий, - уточнила она. - А если говорить по существу проекта, то в нем есть ряд недостатков и противоречий. Основной целью данного законопроекта являлась якобы максимальная экономия государственных средств и обеспечение надлежащего качества лекарственных средств и медизделий путем закупок через международные организации, на основании внутренних правил таких организаций. При этом порядок государственной закупки через международные организации должен быть установлен в договоре (соглашении, меморандуме), заключенном с правительством КР, а не внесен в закон о госзакупках.

Исмаилова добавила, что непонятно, каким образом международные организации несли бы ответственность за поставки некачественных лекарств в случае нарушения сроков годности или нарушения сроков поставок.

- Аргументом инициаторов было то, что такая практика есть в других странах, - поведала она. - Из некоторых источников, а также СМИ, мы видим, что опыт в Украине показал, что закупки через международные организации часто затягиваются, а сроки годности поставляемых лекарств не соблюдаются, поступают с маленьким сроком годности и многие препараты уничтожаются. Из-за этого накапливается много просроченных препаратов. Договоры, подписанные между Минздравом Украины и международными организациями, практически невозможно увидеть, так как министерство не предоставляет, ссылаясь на то, что закупки проходят в соответствии с внутренними правилами и процедурами международных организаций, поэтому они имеют право не показывать договоры — мол, это их коммерческая тайна.

Депутат полагает, что закупки через международные организации нельзя назвать полностью прозрачными, как это предполагается и преподносится.

- Международные организации не показывают свою финансовую отчетность, пользуясь своим особым статусом, - говорит она. - Соответственно, наша Счетная палата не сможет провести аудит. Не было определено, как Министерство здравоохранения будет делать аудит по проведенным закупкам? Ведь они будут проводиться за государственный бюджет. При передаче функций по закупкам международным организациям неизбежно будет поднят вопрос оплаты их услуг.

Поясним, депутат Дастан Бекешев возмутился тем, что коллеги не поддержали инициированный им законопроект.

- По этому закону государство могло бы закупать лекарственные препараты через ООН, - пояснил парламентарий на своем сайте. - Это нужно для того, чтобы сэкономить средства, которых нам всегда не хватает. Но из комитета законопроект поддержали всего два депутата. Видимо, все хотят, чтобы коммерческие организации наваривались на продаже лекарств.

Vesti.kg не удалось связаться с Дастаном Бекешевым, чтобы получить комментарий по поводу слов его коллеги Аиды Исмаиловой.

Vesti.kg

