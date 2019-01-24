Депутат ЖК: Для турнира по киберспорту могли арендовать ресторан, а не театр

Бактыбек Турусбеков напомнил, что на сцене, которую использовали для игры «Dota», выступали Бубусара Бейшеналиева, Булат Минжилкиев и др.

Соревнования по киберспорту должны были проводиться в ресторане, либо на арене цирка. Об этом депутат Бактыбек Турусбеков заявил на заседании парламента.

Народный избранник подчеркнул, что правительству необходимо обратить внимание на данное нарушение.

-Хорошо, пусть проводят свои киберигры, - сказал Турусбеков. - Но театр оперы и балета - святая сцена. Это храм культуры. Компания «Билайн» могла и ресторан арендовать. Там выступали такие люди, как Бубусара Бейшеналиева, Булат Минжилкиев и др. Ранее в театре оперы и балета был банкет. Помните, какой резонанс был?

Напомним, турнир по компьютерной игре «Dota-2» прошел 19 января текущего года в Национальном театре оперы и балета им. А.Малдыбаева. Глава Минкультуры направил премьер-министру представление о том, чтобы руководству театра объявили выговор.

Vesti.kg

