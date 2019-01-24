Депутат Казакбаев: "Не надо пиарить, как премьер-министр смотрит футбол"

"Правительству не стоит пиарить, как премьер-министр смотрит футбол", - заявил сегодня, 23 января, на заседании Жогорку Кенеша депутат Руслан Казакбаев.

Как сказал парламентарий, это оказывает негативное воздействие. "Увольте пиар-группу, опубликовавшую в соцсетях фото, как "премьер-министр ночью смотрит футбол", - посоветовал Казакбаев.

До этого пресс-служба правительства опубликовала в интернете фотографию, подписав ее словами "Премьер-министр с вице-премьер-министрами смотрят матч Кыргызстан-ОАЭ".

Вчера депутаты поинтересовались причиной неявки на заседание комитета премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева. Вице-премьер-министр Жениш Разаков пояснил, что глава правительства заболел.

На это депутаты заметили, что Абылгазиев накануне был вполне себе здоров и смотрел футбол.

Источник: super.kg, gezitter. org