"Правительству не стоит пиарить, как премьер-министр смотрит футбол", - заявил сегодня, 23 января, на заседании Жогорку Кенеша депутат Руслан Казакбаев.
Как сказал парламентарий, это оказывает негативное воздействие. "Увольте пиар-группу, опубликовавшую в соцсетях фото, как "премьер-министр ночью смотрит футбол", - посоветовал Казакбаев.
До этого пресс-служба правительства опубликовала в интернете фотографию, подписав ее словами "Премьер-министр с вице-премьер-министрами смотрят матч Кыргызстан-ОАЭ".
Вчера депутаты поинтересовались причиной неявки на заседание комитета премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева. Вице-премьер-министр Жениш Разаков пояснил, что глава правительства заболел.
На это депутаты заметили, что Абылгазиев накануне был вполне себе здоров и смотрел футбол.
Источник: super.kg, gezitter. org
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