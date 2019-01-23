На кыргызско-казахской границе напали на пограничников. Убит один контрабандист. Об этом сообщили в погранслужбе Кыргызстана.
Как уточняется, сегодня, 23 января, на кыргызско-казахстанском участке границы в селе Жайылган Манасского района Таласской области трое неизвестных пытались незаконно перегнать 10-15 голов лошадей из Кыргызстана в Казахстан.
Пограничный наряд пытался задержать правонарушителей, но при попытке задержания неизвестные оказали сопротивление пограничникам, применив нож. В целях прекращения сопротивления, а также обеспечения безопасности пограничники произвели предупредительные выстрелы вверх. Но несмотря на это нарушители продолжали сопротивление.
В этой связи пограничный наряд был вынужден открыть огонь в сторону правонарушителей. В результате чего один из них был ранен. Двоим нарушителям удалось скрыться в Казахстане. Во время оказания первой медпомощи раненый скончался от полученного огнестрельного ранения.
В настоящее время проводятся следственные и поисковые мероприятия.
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