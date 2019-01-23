"Увольте пиарщиков". Депутат раскритиковал премьера за то, что тот ночью смотрел футбол

Сегодня, 23 января, депутат Руслан Казакбаев ("Республика - Ата Журт") разразился критикой в адрес премьер-министра, а точнее, в адрес пиарщиков главы правительства Мухаммедкалыя Абылгазиева.



По его словам, не стоит пиарить то, что по ночам правительство смотрит футбол.

"Вы выставляете в Instagram, как ночью смотрели футбол, а завтра вы должны быть на работе. Вы же этими вещами вредите себе", - высказался депутат.

Казакбаев посоветовал быстрее осуществить на деле введение новых кодексов.

"Ни в одной стране реформы не проходят легко", - отметил он.

21 января пресс-секретарь премьер-министра Адилет Султаналиев выложил в Сеть фотографии главы кабмина и вице-премьеров из Дома правительства, где они болели за сборную Кыргызстана по футболу. Это был напряженный и интересный матч. Сборная Кыргызстана проиграла команде ОАЭ, хозяевам поля.



Напомним, с 1 января в Кыргызстане вступили в силу новые кодексы, в частности, новый Уголовный кодекс КР. Также вступил в силу Кодекс КР о нарушениях. При их применении, как оказалось, появилось множество недочетов и коллизий. Необходимы исправления.



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