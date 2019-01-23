В ЖК продолжают удивляться нормам новых кодексов, за которые сами и голосовали

Новые штрафы за увеличение скорости могут привести к коррупции. Об этом на заседании парламента заявила депутат Эльвира Сурабалдиева.

Она отметила, что в новых кодексах содержится правовая коллизия.

«За превышение скорости до 20 километров штраф с физического лица составляет 1 тысячу сомов, свыше 40 — 7 тысяч 500. Получается казус. Если водитель едет со скоростью 39 километров, то должен оплатить тысячу сомов, а если на 1 километр быстрее, то сумма другая. Это может привести к коррупции. Завтра гаишники будут тормозить и из-за разницы в 1 километр требовать 7 тысяч 500 сомов», — сказала Эльвира Сурабалдиева.

Она добавила, что во многих странах мира не учитывается погрешность в скорости до 15-20 километров.

Член рабочей группы Гульмира Маматкеримова отметила, что эти вопросы надо было задавать до пленарной сессии. Она заметила, что представители рабочей группы много раз приходили в парламент для обсуждения кодексов.

«Надо признать, что опозорились на всю страну. Не только эксперты, но и весь парламент», — добавила Эльвира Сурабалдиева.

В свою очередь министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев сообщил, что данная норма распространяется только на участки, где установлены знаки ограничения скорости.

Он подчеркнул, что в кодексах много ошибок. «Мы вносим изменения, создана рабочая группа», — сказал чиновник.

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