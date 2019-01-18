Теперь гаишники еще и не могут садиться за руль машины пьяного водителя

В ГУОБДД уточнили, может ли нетрезвый автовладелец оплатить штраф на месте и уехать

Новый Кодекс о нарушениях вступивший в силу с 1 января текущего года вызывает все больше вопросов как у граждан, так и у самих представителей власти.

Как стало известно, теперь гаишники не имеют права садиться за руль машины нетрезвого гражданина.

Пресс-секретарь Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Нурбек Токтосунов рассказал Vesti.kg, что теперь автомашины пьяных водителей не будут забирать на штрафстоянку. Также он пояснил, может ли нарушитель оплатить штраф на месте и уехать самостоятельно.

- Согласно новому кодексу, с 1 января этого года инспекторами не изымаются водительские удостоверения, - подчеркнул он. - Так как теперь нет штрафстоянки, при выявлении пьяного водителя приглашается доверенное лицо, то есть знакомый автовладельца, у которого есть водительское удостоверение, и он забирает автотранспорт. Ведь мы не можем допустить того, чтобы человек в состоянии алкогольного опьянения управлял машиной.

Вместе с тем сообщается, что при согласии водителя пройти освидетельствование, он вместе с инспектором едет в наркологию, но только на патрульной автомашине.

- У инспекторов нет права садиться за руль частного авто. Они везут водителя в наркологию на служебной машине, или же на авто гражданина, если тот даст свое согласие, - пояснил Токтосунов.

Напомним, согласно новому Кодексу о нарушениях, штраф за вождение в нетрезвом виде составляет 17 500 сом.





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