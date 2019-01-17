В Кыргызстане предлагают повысить стоимость разрешения на работу для иностранцев

Парламент КР рассматривает новый законопроект, предусматривающий ужесточение требований для иностранной рабочей силы.

Об этом во на митинге против незаконной миграции на площади Ала-Тоо заявил заместитель председателя Государственной службы миграции Самат Токтоболотов.

По его словам, сейчас разрешение на работу для иностранцев стоит 2 тысячи сомов (около 30 долларов), новый законопроект предусматривает повышение тарифа до 30 тысяч сомов. Кроме того Токтоболотов отметил, что документ также содержит норму о том, что число иностранных рабочих на предприятиях не должно превышать 20%.

В ходе своего выступления чиновник попросил участников митинга сообщать о фактах незаконного нахождения иностранцев в Кыргызстане. «Рабочая группа выедет на место. Если будут выявлены незаконные мигранты, они будут выдворены в рамках закона», - сказал Токтоболотов.

В декабре активисты провели несколько акций против нелегальных мигрантов из Китая, требуя депортировать их. Члены движения «Кыргыз чоролору» заявили, что в случае отсутствия реакции властей сами готовы заняться этим.

Также в соцсетях появляются сообщения и видео, призывающие остановить поток незаконной миграции из Китая. МВД распространило официальное сообщение с предупреждением об уголовной ответственности за провокацию и разжигание межэтнической вражды.

Президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что «это действия внутренних сил - политизировать вопрос, попытка испортить отношения».