Кыргызстанке, подозреваемой в убийстве 2-летнего мальчика, не поверили

Женщина утверждает, что не била ребенка и даже сама возила его в больницу. Однако эта версия не подтвердилась

Сотрудники представительства Омбудсмена Кыргызстана проверили доводы подозреваемой в убийстве 2-летнего мальчика - ее слова не подтвердились.

Так, 11 января 2019 года сотрудники Уполномоченного представительства Акыйкатчы по городу Ош и Ошской области посетили женщину, которая была задержана после смерти 2-летнего племянника.

В настоящее время подозреваемая К. Б., 1988 года рождения, помещена под стражу сроком на 2 месяца. Женщина заявила, что на условия содержания в СИЗО города Ош жалоб нет, а также сообщила свою версию о смерти племянника.

В частности, по ее словам, мальчик упал сам, она его не била, и после того, как он упал, она его повезла в детскую больницу, где врачи осмотрели ребенка и отпустили, она привезла его домой. 10 января малышу стало плохо, его рвало, были судороги, после этого его снова отвезли в больницу. По утверждению врачей, мальчик умер по дороге в больницу.

Сотрудники представительства Омбудсмена проверили доводы подозреваемой о том, что ранее она сама отвозила ребенка в детскую Ошскую областную больницу. Они не подтвердились - в журналах регистрации соответствующая запись также отсутствует.

Данный случай находится на контроле Акыйкатчы и уполномоченного по Ошской области.

Vesti.kg