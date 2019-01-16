Кыргызстанские ученики завоевали 10 медалей по ментальной арифметике

В Казахстане прошла международная олимпиада

Учащиеся из Кыргызстана завоевали 10 медалей на международной олимпиаде по ментальной арифметике.

При поддержке Министерства образования и науки команда Центра интеллектуального развития "АКМЕНАР" приняла участие на международной олимпиаде по ментальной арифметике в формате FOC (Fast Oral Count) в казахстанском городе Актобе, проходившей в период с 4 по 6 января 2019 года.

В олимпиаде принимали участие более 200 учащихся из Казахстана, России, Кыргызстана, Армении и других стран СНГ.

По результатам проведенной олимпиады ученики ЦИР "АКМЕНАР" завоевали 4 золотых, 1 серебряную и 5 бронзовых медалей.





Vesti.kg