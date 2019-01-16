В Кыргызстане судьи не будут избирать режим отбывания наказания осужденному.
Об этом на пресс-конференции сообщил прокурор управления уголовного и гражданского судопроизводства Азизбек Шукурбеков.
По его словам, такие изменения внесены в новый Уголовно-исполнительный кодекс.
«По новому УИК режим отбывания наказания осужденному будет избирать специальная комиссия при ГСИН. Каждый ее член подписывается под протоколом. Если суд назначил наказание в виде лишения свободы до пяти лет, у комиссии нет возможности отправить человека в колонию усиленного режима. Все зависит от наказания. За две недели 2019 года приговоров первой и второй инстанций, вступивших в силу, нет, но судебная коллегия Верховного суда вынесла решения, где не указано, в какой колонии будет отбывать наказание осужденный. В ближайшее время приговоры поступят в ГСИН и комиссия определит режим содержания осужденным», — рассказал Азизбек Шукурбеков.
Напомним, что с 1 января 2019 года в республике вступили в силу новые Уголовный, Уголовно-исполнительный, Уголовно-процессуальный кодексы. Также вступили в силу кодексы о проступках и нарушениях.
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