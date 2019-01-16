В Кыргызстане будет уточнен список сел, нуждающихся в чистой воде

В Кыргызстане заново уточнят список сел и деревень, нуждающихся в чистой воде.

14 января директор департамента развития питьевого водоснабжения и водоотведения Аскарбек Токтошев сообщил о поручении президента обеспечить население страны чистой водой до 2023 года. Глава государства предложил привлечь инвесторов для решения финансовых вопросов.

– По стране насчитывается 653 села, где не разрешена проблема чистой воды. Необходимо порядка 30 млрд сомов, чтобы обеспечить все регионы Кыргызстана чистой водой, – сказал он.

В прошлом году из государственного бюджета было выделено 250 млн сомов на обеспечение страны чистой водой, в этом году было предусмотрено 350 млн сомов. Остальная сумма будет покрываться за счет иностранных доноров.

Департамент развития питьевого водоснабжения и водоотведения сотрудничает со Всемирным банком, с Азиатским банком развития, с Исламским банком развития, с Евросоюзом и с другими организациями.

Проблема чистой воды – одна из основных проблем в социальной жизни Кыргызстана. С этой целью Азиатский банк развития выделил крупный кредит, но позднее всплыла информация о том, что эти деньги были использованы нецелесообразно.

Источник: Азаттык уналгысы, gezitter. org